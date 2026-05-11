東京・板橋区の建物で火事があり、現在も消火活動が続いています。3人が逃げ遅れているとの情報もあります。【映像】ポンプ車など28台が出動した火事の現場付近の様子午後1時ごろ、板橋区富士見町にある2階建ての建物の2階から火がでました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など28台が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに火元の建物のうち50平方メートルほどが焼けています。この火事で3人が逃げ遅れてい