「コーヒー飲料出てきたらアカンわ」──。日本コカ・コーラが展開するペットボトル飲料「ジョージア ブラック 500ml PET」を自動販売機で購入した際、見本の種別は「コーヒー」と記されていたにもかかわらず、出てきた実物は「コーヒー飲料」だったと問題視するようなX投稿が話題になっている。同社は取材に、同製品はリニューアルで「コーヒー」から「コーヒー飲料」に変更したと説明。見本の差し替えも進めていたとしながら、一