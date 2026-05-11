【モデルプレス＝2026/05/11】たらちねジョン氏原作の漫画『海が走るエンドロール』（秋田書店「ボニータ・コミックス」刊）が、アニメーション映画化されることが決定（2027年公開）。映画『聲の形』や『響け！ユーフォニアム』シリーズを手掛ける京都アニメーションが制作、石立太一氏が監督を務めることが発表された。【写真】京アニに115万寄付した人気芸人◆「海が走るエンドロール」アニメ映画化2022年に「このマンガがすご