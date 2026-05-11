金刀比羅宮香川・琴平町 香川県は、ゴールデンウィーク期間(2026年4月25日～5月6日)の主な観光地の観光客数をまとめました。四大観光地(栗林公園、屋島、琴平・金刀比羅宮、小豆島)の施設6カ所で、合わせて19万950人となり、前年より1.7％減りました。その他12カ所のレジャー施設では、合わせて30万4912人となり、前年より5%ほど減りました。2025年よりもゴールデンウィークが1日長かっ