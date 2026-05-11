ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。『時計じかけのマリッジ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○両極端な魅力を持つ2人の間で揺れ動く第2話では、現在の相手と婚約を継続したまま別の男性とデートができる新ルール「KEEPデート」が発動。年収3000万円で高卒叩き上げの経営者・ショウゴと婚約継続中のあやかは、年収360万円で国立大非常勤講師兼モデルのY・リョウとデートへ向かう