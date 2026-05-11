タレント岡田結実（26）が11日までに自身のインスタグラムを更新。母の日にちなみ、家族との思い出をつづった。今年2月に第1子を出産。ストーリーズでは「仕事から帰ってきた夫が、赤ちゃん抱っこしてお花を2人でプレゼントしてくれた初めての母の日受け入れるには照れくさいけどしあわせなひ」とつづり、夫と子どもからもらったお花やお菓子のプレゼントを掲載していた。そして「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して