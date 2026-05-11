タレント岡田結実（26）が11日までに自身のインスタグラムを更新。母の日にちなみ、家族との思い出をつづった。

今年2月に第1子を出産。ストーリーズでは「仕事から帰ってきた夫が、赤ちゃん抱っこしてお花を2人でプレゼントしてくれた 初めての母の日 受け入れるには照れくさいけどしあわせなひ」とつづり、夫と子どもからもらったお花やお菓子のプレゼントを掲載していた。

そして「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます 今までは祝う側だったのが、結婚、出産を経て、今日母の日のお花をもらって感慨深くなりました」と書き出し、プロポーズの際に、バラの花束を手に笑顔の自身の写真を投稿した。

当時の様子を「サプライズは絶対バレちゃう夫が一生懸命してて、予約の時点でプロポーズするってのはバレちゃったのは夫らしいけど、まさかバラの花束を用意してくれているなんて、ほんっとに気づかなくて、、笑 バラの花束とかプロポーズの時にもらえたらうれしいよね〜って付き合ってる時に1回だけ言ったのを覚えててくれて本当に天才！！！！！ けど、私そんなこと言っていた！？！ ともなった」とプロポーズの思い出をふりかえった。

続けて、夫へ「本当に改めてありがとう 結婚1年目。話し合いからのけんかもするし、食べすぎて痩せなきゃと毎日言い合う私たちですが、どうぞこれからもよろしくお願いします」と感謝した。

この投稿にファンは「いい旦那さん 母の日おめでとう」「素敵すぎる」「幸せそうで良かった」「たくさんのバラの花束良いですね」「幸せが伝わってくる」などのコメントが寄せられている。