アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、衣装ショットを公開した。大谷は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「衣装かわいい〜でしょ？Ｍステティッシュ、使い切っちゃったのでまた持って帰れて幸せです」とつづり、紫のフリフリ衣装姿をアップ。指でＭを作ったショットやＭステのティッシュを頭の上に乗せたショットも披露した。この投稿には「めっちゃかわいい！！！」「この衣装大好き！！