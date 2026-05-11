【モデルプレス＝2026/05/11】女優の内山理名が5月10日、自身のInstagramを更新。最近作った手料理を公開し、話題となっている。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「旬の味わいが素敵」筍ごはん＆こごみの味噌汁並ぶ食卓◆内山理名、最近の手料理などを公開内山は「最近のごはんなどの日常のきろく」とつづり、写真を投稿。「オランダパンケーキ 長野のリンゴジャムにクリームとシナモンで甘いバージョン」「オラ