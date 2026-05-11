モデル出身の俳優パク・ジフンさんがこの世を去ってから、6年が経った。パク・ジフンさんは2020年5月11日、胃がん闘病の末に亡くなった。享年32歳。【画像】整形失敗で“うつ病”に…急逝した韓国女優遺族によると、故人は2019年2月に末期の胃がんと診断され、1年3カ月にわたる闘病生活の末、息を引き取ったという。当時、遺族はパク・ジフンさんのSNSを通じて、「ご連絡できなかった方がいらっしゃるかもしれないと思い、別途文章