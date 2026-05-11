11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数769、値下がり銘柄数600と、値上がりが優勢だった。 個別ではサイバーステップホールディングス、津田駒工業がストップ高。ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ、河西工業は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＪＥＳＣＯホールディングス、エプコ、ジーエルテクノホールディングス、コメ兵ホールディングスな