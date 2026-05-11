FOOD & LIFE COMPANIESは、2026年5月8日、米国・ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区のタイムズスクエア・エリアに、回転すし「スシロー」米国1号店を今秋オープンすると発表した。回転すし「スシロー」米国1号店○日本で磨き上げたブランドをそのまま世界へ。海外事業の拡大を継続同社は、ビジョンである「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」の実現に向け、海外事業の拡大を継続している。現在