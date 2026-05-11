【モデルプレス＝2026/05/11】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第18話「羽柴兄弟！」が5月10日に放送された。吉岡里帆演じる慶の過去をうかがわせる新たな情報が明かされ、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」慶（吉岡里帆）号泣、話題の次回予告◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる