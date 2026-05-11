【モデルプレス＝2026/05/11】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第18話「羽柴兄弟！」が5月10日に放送された。吉岡里帆演じる慶の過去をうかがわせる新たな情報が明かされ、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」慶（吉岡里帆）号泣、話題の次回予告◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 家で高校生男女死亡 交際関係か
- 2. サバンナ高橋 騒動巡りXで謝罪
- 3. 三笘薫が肉離れ W杯出場は絶望か
- 4. 「お粗末さま」SNSで批判が殺到
- 5. 熱中症対策でも「絶対やめて」
- 6. 芸人が17人の女性と関係持ち謝罪
- 7. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 8. 性加害当事者「ジャニ」使用
- 9. 鈴木光司さん死去 貞子が追悼文
- 10. へそくりを「着実に育てる」方法
- 1. 家で高校生男女死亡 交際関係か
- 2. 杉村氏「部活の範囲を超えてる」
- 3. 継母が豹変 家で殺し合いの喧嘩
- 4. 21人死傷 運転手への手当発見か
- 5. 煽り運転 股間濡らし震えて謝罪
- 6. 「人間タワー」炎上後の店の様子
- 7. 医師が語る「最も優れた食品」
- 8. 人肉は美味い 冗談信じ死体調理
- 9. アルビノのシマリスが発見 岐阜
- 10. 小室さん結婚が典範改正に影響か
- 1. 熱中症対策でも「絶対やめて」
- 2. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 3. 「太鼓の達人」に無断ヤスリがけ
- 4. 謎の余裕…「托卵」妻の二重生活
- 5. 阪神高速に飲酒チャリが誤進入
- 6. 新NISAで160万円を失ったワケ
- 7. 「行かなきゃよかった」観光地
- 8. 竹田恒泰「今後、完全に潮目が変わる」高市総理の誕生で、参政党と日本保守党が迎える“正念場”の正体
- 9. 業務用スマホ紛失 1年間で6件か
- 10. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
- 1. 世界最大級「裸の楽園」に異変
- 2. UFO将軍失踪と研究者不審死の謎
- 3. 韓国船が爆発炎上「攻撃受けた」
- 4. 米 UFOなど161点の資料を公開
- 5. イランの「モスキート艦隊」正体
- 6. 韓国船火災「飛行体2機が攻撃」
- 7. WHO「我々の言葉信じてほしい」
- 8. 中国湖で8千羽超の成鳥 繁殖
- 9. ハンタウイルスの船 乗客下船へ
- 10. 台湾がヒーロー 工事に感謝
- 1. へそくりを「着実に育てる」方法
- 2. 速度でガソリン代は変わらない?
- 3. 5人に1人? 認知症の意外な習慣
- 4. 体力ない人が疲れにくくなる方法
- 5. 「ヴィレヴァン本店」月末に閉店
- 6. 別次元…世界最大のマック爆誕
- 7. 何があった 清水建設副社長辞任
- 8. 親への仕送りで思わぬトラブル
- 9. 核兵器級の脅威か 米企業が開発
- 10. 家に埋もれた「お宝」リスト
- 1. LINEトーク履歴を復元する方法
- 2. 365日毎日ポケットに忍ばせたい。1100ルーメン懐中電灯をちょっとした不便を解消する道具へ
- 3. Audibleが月額99円に 5/12まで
- 4. DJI Osmo Pocket 4Pは17ストップ＆6K対応！Insta360 Luna Ultraのモジュラー設計と徹底比較
- 5. Amazon音楽聞き放題が3カ月無料
- 6. 黄金色をした深海の謎の物体、その正体が2年越しで明らかに
- 7. 【GPT-5.5完全ガイド】ChatGPT・Codexの最新AIモデル「GPT-5.5」の概要・OpenAI公式性能爆上げ術・活用事例をまとめて解説！
- 8. ahamoだけ遅い? SNSでの噂を否定
- 9. 無料で使えるAI｢ローカルLLM｣の進化がすごいよって話
- 10. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 11. 無印良品の「電子レンジでも使えるごはん鍋」が不器用な自分にぴったりだった
- 12. 蓋を外すとトートが出現。9スタイルで活躍するショルダーバッグ「Node One」
- 13. 無料でいいの? Google新LLM評価
- 14. 人は「怒り」を感じると信頼性の低い情報源からのニュースを拡散しやすくなる
- 15. 達成感がハンパない。見て見ぬふりをしていた“あの部分”をキレイにする掃除グッズ
- 16. Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー
- 17. 無料で使えるAndroid用RSSリーダー「Read You」、FreshRSSとの連係も可能
- 18. 火星に水が存在した、これ以上ない痕跡
- 19. 「Insta360 Luna Ultra」の弱点とは？後悔しない次世代Vlogカメラの選び方を徹底解説
- 20. スマホの最新売れ筋ランキング
- 1. 三笘薫が肉離れ W杯出場は絶望か
- 2. NHKマイルC 騎手に過怠金5万円
- 3. 卓球台の上で狂喜乱舞 批判殺到
- 4. 1ゲームも取れず 涙こぼれる早田
- 5. 卓球・日本男子 金メダルならず
- 6. 卓球台に立って喜び物議→擁護
- 7. 森保監督 三笘の現状に言及
- 8. 大谷は「破壊王」現役選手が告白
- 9. 卓球日本女子が6連続銀 早田は涙
- 10. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
- 1. サバンナ高橋 騒動巡りXで謝罪
- 2. 芸人が17人の女性と関係持ち謝罪
- 3. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 4. 性加害当事者「ジャニ」使用
- 5. 鈴木光司さん死去 貞子が追悼文
- 6. 引退心配された飯沼愛を案じたか
- 7. さゆりんごの「童貞」発言に賛否
- 8. サバンナ高橋の裏で意味深な予告
- 9. 新幹線での飲酒禁止を提唱 波紋
- 10. 横山裕 母の死で弟が記憶喪失に
- 1. 夏の不快対策 ワークマン新商品
- 2. 謝るも妻に許されず…認識のズレ
- 3. 帰宅時の柴犬あるある 共感の声
- 4. ファミマ 森永製菓とコラボ
- 5. 「河原の石」持ち帰るのはNG?
- 6. 運気が上がるトイレの特徴と対策
- 7. サンリオのおもちゃが可愛い
- 8. 偉そうな夫 離婚直前で知り絶望
- 9. ローソン 本格スイーツの新作
- 10. キスしたのに…美人シンママ辛い