超富裕層に対する課税が注目を集めています。日本では戦後、資金補充のため大規模な富裕層への課税が2度行われました。現代でこれらの制度を復活させることは現実的に可能なのでしょうか。また、復活させることで効果は見込まれるのでしょうか。本稿では著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『世界の税金はどうなっているのか : 富裕層の相続戦略シリーズ【国際編】』から一部を抜粋して、富裕層に課税する現実的な方法とその効