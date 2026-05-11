見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第31話が11日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。前途多難な始まりとなったが、りんや直美たちは