「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島が救援投手で１試合をつなぐ「ブルペンデー」で「母の日」に完封勝利を飾った。ドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝がプロ初先発で２回無失点。母の恵美さんが始球式を務め“母子リレー”で勝利を引き寄せた。７投手の継投による完封勝利は球団初。チームの連敗も２で止まり、１日で最下位から脱出。投打のかみ合った好ゲームから上昇していく。１人のお母