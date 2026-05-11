【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは10日、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉を巡り、イランの回答が米側の要求と溝を残す内容だったと報じた。イランの核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとしている。