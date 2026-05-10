名古屋は京都に3-0の完勝を収めた明治安田J1百年構想リーグの第16節が5月10日、各地で行われた。残り2節となったWESTでは名古屋グランパスが首位をキープ。SNSでは「何が起こった？」と大きな注目を集めている。WEST首位の名古屋グランパスは、ホームで京都サンガF.C.と対戦。FW山岸祐也のハットトリックで3-0の完勝を収めた。この結果、名古屋は勝点を31に伸ばし、単独首位の座をより強固なものとしている。2位のヴィッセル