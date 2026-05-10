[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](フクアリ)※17:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 19 ホセ・スアレスDF 2 高橋壱晟DF 3 久保庭良太DF 28 河野貴志DF 67 日高大MF 6 エドゥアルドMF 8 津久井匠海MF 15 前貴之MF 42 イサカ・ゼインFW 10 カルリーニョス・ジュニオFW 41 安井拓也控えGK 35 若原智哉DF 11 米倉恒貴MF 4 田口泰士MF 18 杉山直宏MF 33 猪狩祐真MF 37 姫野誠MF 44 品田愛斗FW