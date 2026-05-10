演歌歌手の藤あや子が9日に自身のアメブロを更新。取り寄せた夕食を公開した。この日、藤は取り寄せた『ぎょうざの丸岡』の品の写真を公開し「150個発注」と大量に注文したことを報告。「一度食べたらやみつきになること間違いなし！」と味を絶賛し「お友達にもお裾分けしました」と明かした。さらに、シメには「比内地鶏だししょうゆラーメン」を食べたといい「麺が生麺のようにコシがあってお出汁にコクがあって最高に美味しいで