陸上の仙台国際ハーフマラソンは10日、仙台市の弘進ゴムアスリートパーク仙台発着で行われ、男子は四釜峻佑（ロジスティード）が1時間1分31秒で初制覇した。岡原仁志（中電工）が15秒差の2位。パリ五輪と昨年の世界選手権で男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）は7位だった。女子はタビタジェリ・カマウ（三井住友海上）が1時間9分20秒で優勝。西村美月（天満屋）が1分10秒差の2位で、川村楓（岩谷産業）が3位だった。