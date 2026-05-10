北中米ワールドカップの日本代表メンバー発表直前、大激震が走った。現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンは、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。３−０で快勝した。欧州カップ戦の出場権獲得に向けて、きっちりと勝点３を積み上げたのだが、三笘にアクシデントが発生。肩でトラップし、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。58