中欧のハンガリーで4月の総選挙で圧勝したEU＝欧州連合との協調路線を唱えるマジャル氏が、新たな首相に就任しました。【映像】ハンガリーの新たな首相に就任したマジャル・ペーテル氏ハンガリー議会は9日、中道右派の新興政党、「ティサ＝尊重と自由」のマジャル党首を新首相に選出しました。ロシア寄りだったオルバン前首相の16年に及ぶ長期政権が終わり、親EUの政権が誕生したことになります。オルバン政権はEUの方針に反