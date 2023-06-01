昇進8場所目での横綱初Vを目指す豊昇龍は9日、東京都台東区の立浪部屋で最終調整した。新調した本場所用の締め込み姿で登場。従来の濃紺から横綱自身が高貴なイメージを抱く紫色に変更した。「横綱として長く、この締め込みで相撲を取りたい」と話す。精力的に筋力トレに励み、体重は自己最重量という150キロ。迫力も増した。大の里が休場となり、一人横綱で臨む。「仕事が2倍になって責任も2倍になった」と受け止める。春場所