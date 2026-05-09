うっとり顔から一変… 手が止まると猛抗議！YouTubeチャンネル「ミックンピョン」では、愛猫が飼い主さんに甘える様子が配信され、動画のコメント欄には「文句を言う声がかわいすぎる！」「こんなに全力でおねだりされたらやめられない」の声が続出しました。【画像5枚】「どうしてやめるニャ！」 これが“文句を言う猫”です！超かわい〜〜！注目を集めたのは「撫でるのやめると文句言う猫」という動画。大好きな飼い主さんに