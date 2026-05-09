うっとり顔から一変… 手が止まると猛抗議！

YouTubeチャンネル「ミックンピョン」では、愛猫が飼い主さんに甘える様子が配信され、動画のコメント欄には「文句を言う声がかわいすぎる！」「こんなに全力でおねだりされたらやめられない」の声が続出しました。

【画像5枚】「どうしてやめるニャ！」 これが“文句を言う猫”です！超かわい〜〜！

注目を集めたのは「撫でるのやめると文句言う猫」という動画。大好きな飼い主さんに頭をなでてもらっている、幸せいっぱいの猫ちゃんのシーンから始まります。

うっとりと目を細めて、心地よさそうになでられている猫ちゃんでしたが、飼い主さんがふと手を止めると状況は一変。「どうしてやめるのニャ〜」と言わんばかりに、上を見上げて不満そうに声をあげます。

「もっとなのニャ〜」 熱烈な“おかわり”アピール

飼い主さんが再び手を動かすと満足そうに静まりますが、また手を離すと「やめないでって言ってるのニャ〜」と抗議します。まるで会話をしているかのような反応に、思わず笑みがこぼれてしまいますね。

猫ちゃんの熱烈な「おかわり」アピールは止まりません。飼い主さんの手の動きをじっと見つめ、少しでも隙を見せると「もっとなのニャ〜」と身を乗り出して催促。こんなに真っ直ぐな瞳で見つめられたら、手を止められなくなってしまいます。

猫ちゃんのかわいすぎる抗議に、動画の視聴者からは「不満げな声が癖になる！」「こんなに愛されたら飼い主冥利に尽きるわ」「かわいすぎて何度も見てしまう」といった声が寄せられていました。甘えん坊全開で不満げな声で鳴く猫ちゃんを、ぜひ動画でチェックしてみてください。