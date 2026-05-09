私（ミサキ、30代前半）は生後4ヶ月の息子（カイト）の母。ある日夫（リョウ、30代前半）に私の実家が雑然としていて落ち着かないと言われました。夫は私の実家が嫌なわけではなく、話の流れで何気なく言っただけのようです。後日実家を訪ねると、夫の言葉があったからか、私は家じゅう散らかっているのが目についてしまいます。私もはじめて「実家が汚い」と思ったのです。それを母に指摘して片付けを促すと、母は怒ってしまいま