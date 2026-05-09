プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがMFの獲得を検討している。イタリア人サッカージャーナリストのニコロ・シーラ氏によると、ターゲットはセリエAのアタランタでプレイするエデルソン。26歳のブラジル代表MFで、守備的なMFとして起用されることが多い。同氏によると、ユナイテッドはエデルソン獲得のために動いており、2031年までの5年契約、4500万ユーロ、日本円にして約83億円のオファーを用意しているようだ。ユナ