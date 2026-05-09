キャンディーを舐めてる時って退屈ですよね？唇とか歯とか舌とかのリソースを奪われてしまい、ほかに何もすることができません。しかしそんな退屈を紛らわすことができる素敵なキャンディーを発見しました。その名も「Musical Lollipop（以下、ミュージカルロリポップ）」です。なんとキャンディーを舐めながら音楽が聴けちゃうんです。⋯⋯は？【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■キャンディー