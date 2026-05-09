タレントの南明奈（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。ジャケットコーデのお出かけショットを公開した。「お仕事の日の私服」とつづり、グレーのジャケットとショートパンツのセットアップに、黒のロングブーツ姿を披露した。「この日はかっちりしたお仕事だったのでジャケットコーデジャケットとショートパンツは@manof_officialブラウスは@henonofficial」と記した。この投稿に、ファンからは「お似合い」