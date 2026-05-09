歴代の知事が住んでいた公舎の面影を感じるホテル「紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良」は、近鉄奈良駅から東へ徒歩約15分。草をはむ鹿の姿が見られる奈良公園の穏やかな風景の先に現れる、ラグジュアリーホテルです。重厚な門構えの表札には「知事公舎」の文字。その下の部分だけ木の色が変わっていて、かつて知事の名前が掲げられていた名残が感じられます。平成29年（2017）まで実際に知事が住み、公的にも使用されて