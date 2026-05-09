◇パ・リーグ西武6―2楽天（2026年5月9日ベルーナD）楽天が逆転負けで3連敗。今季ワーストタイの借金4に膨らんだ。先発の古謝樹投手（24）は7回9安打6失点で3敗目。5回まで無失点の好投だったが、6回に平沢に逆転3ランを浴び、またも初勝利はならなかった。試合後は「なんとか0で抑えたかった。（本塁打は）100球近くなってきたので、技術不足かなと思います」と声を振り絞った。