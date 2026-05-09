ワークマンの「シン・呼吸テクノロジー」を採用したインナーが登場。吸放湿性に優れ、夏のベタつきから解放してくれるカップ付きタンクやショーツなど、毎日の快適に寄り添うラインナップです。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介1枚でラク、なのにきれい。「肌さら」タンク独自の吸放湿機能により、衣服内のムレ感を軽減してさらりとした肌触りをキープ。ストレッチ性やUVカット機能も備えており、日常のあらゆるシーンで「カイ