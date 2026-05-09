ホーチミン廟（びょう）で献花に向かう高市首相（左から2人目）＝2日、ハノイ（共同）高市早苗首相が外遊先の国の戦没者追悼施設への訪問を重ねている。大型連休中に海外を訪ねる閣僚にも日本政府建立の戦没者慰霊碑を訪れるよう指示する徹底ぶりだ。「互いに祖国のために命を落とした兵士に敬意を払い合える国際環境」（首相）を整備する一環とみられ、将来的な靖国神社の参拝を意識しているのではないかとの見方も上がりそうだ