プロボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（28＝M.T）を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーが、中谷が世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）との再戦に敗れた場合は引退すると明かした。米専門メディア「ボクシングシーン」が日本時間9日に報じた。中谷は5月2日に東京ドームで行われた「世紀の一戦」で井上尚に0―3で判定負け。序盤のカウンター狙いから後半に攻勢をかけて善戦したものの、