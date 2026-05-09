【モデルプレス＝2026/05/09】俳優の杉浦太陽が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの後ろ姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「GW明けの朝は大変」0歳次女のお家ショット◆杉浦太陽、夢空ちゃんの“お家ショット”披露杉浦は「GW明けの朝は大変 そして、今日はNHKで収録でした！」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。ミニーマウスのセットアップにスタイを身につけ、ベビーサークルの中から