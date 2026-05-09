辻希美の夫・杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの“お家ショット”公開「癒しでしかない」「どの角度からでも可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】俳優の杉浦太陽が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの後ろ姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「GW明けの朝は大変」0歳次女のお家ショット
杉浦は「GW明けの朝は大変 そして、今日はNHKで収録でした！」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。ミニーマウスのセットアップにスタイを身につけ、ベビーサークルの中から外を覗く可愛らしい後ろ姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「どの角度からでも可愛い」「天使ちゃん」「癒しでしかない」「すくすく成長してる」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん夫「GW明けの朝は大変」0歳次女のお家ショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃんの“お家ショット”披露
杉浦は「GW明けの朝は大変 そして、今日はNHKで収録でした！」とつづり、夢空ちゃんのショットを投稿。ミニーマウスのセットアップにスタイを身につけ、ベビーサークルの中から外を覗く可愛らしい後ろ姿が収められている。
◆杉浦太陽の投稿に「癒しでしかない」の声
この投稿に、ファンからは「どの角度からでも可愛い」「天使ちゃん」「癒しでしかない」「すくすく成長してる」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】