【ヤングアニマルZERO 2025 6/1号】 5月9日 発売 価格：850円 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマルZERO 6/1号」を5月9日に発売した。価格は850円。 今号の表紙には連載2周年となる「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」が登場し、第20話と第21話が掲載される。 さらに、もちづきさんが食べたドカ盛りメニューを再現した「コラボレーションカフェ2026」