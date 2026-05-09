タレントのマツコ・デラックスが、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。首の手術について語った。マツコは今年2月に首の手術を受けて入院。同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。共演の有吉弘行から「どう？痛くはないんですか？」と首の調子を聞かれると、マツコは「全然痛くもないけど」と回復をアピール。入院生活については「フェンタニルやっちゃった。痛み止めがフェンタニルなの」と