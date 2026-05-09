巨人で10年間プレーし、昨季シーズン終了後に現役引退を発表した元プロ野球選手の重信慎之介さんが2026年5月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、カープロテクションやカーラッピングを行う会社を設立したと発表した。巨人を戦力外→約半年後に社長に重信さんは2015年にドラフト2位で早稲田大学から巨人へ入団。主に外野手として10シーズンに渡り同球団一筋でプレーしたが、2025年10月6日に戦力外通告を受け、11月6日に32