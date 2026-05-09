「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月8日の第1試合でBEAST Xの鈴木大介（連盟）が、卓上のドラを根こそぎ飲み込むような衝撃の倍満を炸裂させた。ファイナル初戦で箱下のラスという屈辱を味わった重戦車が、その圧倒的なパワーで雪辱を果たした。【映像】倍満 VS親倍満 ドラだらけの決着は場面は東1局1本場。親のEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が跳満ツモを決める中、1万9000点持ちの2着目にいた鈴木大介に