タレントのほしのあき（49）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫で騎手の三浦皇成（36）とのデートショットを公開した。ほしのは「久しぶり登山今回は筑波山！！」とつづり、夫婦水入らずで茨城・筑波山を登る様子を収めた動画をアップ。「ロープウエーで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」とし、2人で舗装された山道を登ったり、青空をバ