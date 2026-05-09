レクサス・GRの「クルマづくりの“聖地”」!? どんな場所なのか？2026年5月7日、トヨタ自動車は愛知県豊田市と岡崎市にまたがる研究開発拠点「Toyota Technical Center Shimoyama」（トヨタテクニカルセンター下山、以下TTCS）において、メディア向けに施設を公開しました。自動車業界が100年に一度の大変革時代を迎えるなか、将来のクルマに求められる走行性能や環境性能、安全性をより高い水準で実現し、世界中のユーザーへ