（資料写真）９日午前０時半ごろ、横浜市保土ケ谷区川島町の市道で、「刃物様の物を見せられて、かばんをひったくられた」と１１０番通報があった。会社員の女性（２６）＝同区＝が現金２万２千円などが入った手提げバッグを盗まれ、男１人が逃走。神奈川県警保土ケ谷署が強盗事件として調べている。署によると、男は背後から近づいて前に立ちふさがり、刃物を示した。女性は帰宅中でイヤホンを着用していたという。バッグは現