【その他の画像・動画等を元記事で観る】同級生男子・広瀬愛貴（ひろせあいき）に恋した内気な高校1年生・中村男久斗（なかむらおくと）の“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい’80〜’90sタッチでコミカルに表現し高い人気を博す、春泥（しゅんでい）原作による王道BLコメディ漫画『ガンバレ！中村くん！！』がTVアニメーション化され、2026年４月より好評のうちに放送中。これを記念し、同番組を彩る音楽を集めた２枚組