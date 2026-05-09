テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターが9日までに自身のブログを更新。トランプ米大統領の姿勢に対し、苦言を呈した。大越氏は約1週間前の2日に更新したブログの冒頭でネコや植物との「アイ・コンタクト」（目と目を合わせたコミュニケーション）の重要性などについて私見をつづった。そして、2日当時におけるイラン情勢の話に移り、「動植物でもアイ・コンタクトができる。いわんや人間