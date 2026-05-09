TVerで公開中のティザー映像に登場し、SNSで「この少女は誰?」と話題を呼んでいた“25年前の少女”の正体が、岡崎紗絵だったことが明らかになった。松村北斗主演の日本テレビ系ドラマ『告白−25年目の秘密−』(7月スタート、毎週土曜21:00〜)でヒロインを務める。(左から)岡崎紗絵、AIで作成した25年前の少女の写真本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太(松村)は、幼い頃に出会った麻里子に