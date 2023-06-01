7月期の日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送されるSixTONESの松村北斗主演ドラマ『告白－25年目の秘密－』のヒロイン役を岡崎紗絵が務めることが決定した。 参考：SixTONES 松村北斗が地上波ドラマ単独初主演『告白－25年目の秘密－』7月期に放送決定 本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるオリジナルストーリーのラブサスペンス。脚本は『一億円のさようなら』（NHKBS）や『こっち