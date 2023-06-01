大西洋を航行中のクルーズ船で、ハンタウイルスの集団感染が疑われる中乗船しているフランス人夫婦がFNNの取材に書面で応じ、「船内は落ち着いている」と現在の状況を明らかにしました。取材に応じたのは、フランス人のロランさん67歳と、ジュリアさん62歳の夫婦です。2人は、自然や環境を専門とするフリーランスのジャーナリストで、獣医師の資格も持っているということです。船内の感染状況について、「流行は一度もなく、実際に