ドルカナダは厳しい雇用統計にややカナダ売り＝NY為替 ドルカナダは米雇用統計と同時刻に発表されたカナダの雇用統計が弱く出たことでカナダ売りがやや強まった。失業率が予想外に悪化、雇用者数は増加見込みに反して1.77万人減となった。 ドルカナダは発表前の1.3655カナダ前後から1.3683カナダを付けた。カナダ円はドル円の下げもあって114．80円前後から114.40円台を付けている。 CADJPY 114.42USDCAD1.3679